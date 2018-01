Wall Street ancora poco mossa a metà giornata

(Teleborsa) – Continua con il segno più la borsa di Wall Street, dopo che la prima seduta del 2018 per la borsa di New York si è chiusa sulla parità. Gli investitori oggi come ieri sono rimasti senza indicazioni dai dati macro.

Tra gli indici americani, il Dow Jones sale dello 0,58% mentre. Piccolo scatto in avanti per lo S&P-500 che arriva a 2.758,29 punti. In frazionale progresso il Nasdaq 100 (+0,21%).

In buona evidenza nell’S&P 500 i comparti Sanitario (+1,12%), Finanziario (+1,10%) e Industriale (+0,81%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti Telecomunicazioni (-1,02%) e Utilities (-0,83%).

Al top tra i giganti di Wall Street, Boeing (+2,96%), Johnson & Johnson (+1,82%), Dowdupont (+1,16%) e Travelers Company (+1,05%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Intel, che ha terminato le contrattazioni a -1,96%.

Dimessa Wal-Mart, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Fiacca Nike, che mostra un piccolo decremento dello 0,88%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Illumina (+7,30%), Gilead Sciences (+4,26%), Express Scripts (+2,80%) e Intuitive Surgical (+2,75%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Micron Technology, che ha chiuso a -4,32%.

Sensibili perdite per Dentsply Sirona in calo del 3,40%.

In apnea Incyte che arretra del 3,17%.

Tonfo di Netease che mostra una caduta del 2,15%.