Wall Street ancora in perdita con aumento inflazione

(Teleborsa) – Si muove in frazionale ribasso Wall Street, con il Dow Jones che sta lasciando sul parterre lo 0,47%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da lunedì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo l’S&P-500, che continua la giornata sotto la parità a 4.127 punti. In ribasso il Nasdaq 100 (-1%); sulla stessa linea, poco sotto la parità l’S&P 100 (-0,61%).

Le azioni statunitensi sono in ribasso per il terzo giorno di fila e i rendimenti delle obbligazioni sono in aumentato dopo che è stato diffuso il dato sull’inflazione USA di aprile: i prezzi al consumo sono aumentati più del previsto, facendo crescere la preoccupazione che le pressioni sui prezzi soffocheranno la ripresa del Paese nordamericano.

Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori energia (+1,24%) e finanziario (+0,46%). Nella parte bassa della classifica dell’S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti informatica (-1,07%), beni di consumo secondari (-0,92%) e telecomunicazioni (-0,83%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Goldman Sachs (+1,35%), Chevron (+1,29%), JP Morgan (+0,93%) e Merck (+0,76%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Home Depot, che ottiene -1,85%.

Calo deciso per Wal-Mart, che segna un -1,7%.

Sotto pressione Cisco Systems, con un forte ribasso dell’1,44%.

Soffre Intel, che evidenzia una perdita dell’1,42%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Regeneron Pharmaceuticals (+1,79%), Intuit (+0,97%), Alexion Pharmaceuticals (+0,87%) e Vertex Pharmaceuticals (+0,77%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Tripadvisor, che ottiene -3,50%.

Affonda Lam Research, con un ribasso del 3,19%.

Crolla Intuitive Surgical, con una flessione del 2,89%.

Vendite a piene mani su Broadcom, che soffre un decremento del 2,60%.