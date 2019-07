Wall Street aiutata da PIL e trimestrali. In focus meeting Fed

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street resta vicino ai record confortata da una serie di risultati societari positivi e dai solidi numeri del PIL. Il mercato americano però non strappa, in vista dell’avvicinarsi della riunione della Fed.

Il Dow Jones segna dunque un modesto +0,08% mentre lo S&P-500 avanza a 3.023,16 punti (+0,6%). In denaro il Nasdaq 100 (+1,05%). telecomunicazioni (+3,23%), beni di consumo per l’ufficio (+1,12%) e finanziario (+0,82%) sono in evidenza sul listino S&P 500. Il settore energia, con il suo -0,47%, si attesta come peggiore del mercato.

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Coca Cola (+2,03%), United Health (+1,70%), Procter & Gamble (+1,61%) e Verizon Communication (+1,38%).

Vendite su 3M, che prosegue le contrattazioni a -1,65%. Giù anche Chevron, che soffre un calo dell’1,50%, e Caterpillar, che registra un ribasso dell’1,43%. Debole Boeing, che registra una flessione dello 0,86%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Alphabet (+10,36%), Alphabet (+10,13%), Starbucks (+8,11%) e Fiserv (+7,05%). La peggiore è Xilinx, che continua la seduta con -4,22%.