Wall Street accentua le perdite

(Teleborsa) – La Borsa di New York prosegue la seduta con una pessima performance, aumentando le perdite registrate in avvio. I principali indici a stelle e strisce cedono attualmente oltre due punti percentuali. Domani 5 dicembre Donald Trump ha proclamato una giornata di lutto nazionale, per ricordare la memoria dell’ex Presidente George H. W. Bush senior, scomparso lo scorso 30 novembre. Per questo motivo NYSE e Nasdaq domani rimarranno chiuse, per riaprire le contrattazioni regolarmente giovedì 6 dicembre, così come non verranno rilasciati aggiornamenti riguardo i dati macroeconomici.

Giornata negativa anche per le Borse europee che hanno archiviato la seduta in rosso. Male Piazza Affari che ha lasciato sul parterre quasi un punto e mezzo percentuale.

Profondo rosso per il Dow Jones, che segna una discesa del 2,08%; sulla stessa linea, piene vendite lo S&P-500, che continua la seduta a 2.732,68 punti. In netto peggioramento anche il Nasdaq 100 (-2,22%).

Nell’S&P 500, buona la performance del comparto utilities. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti finanziario (-3,49%), beni industriali (-3,06%) e beni di consumo secondari (-2,61%).

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Johnson & Johnson (+1,05%), Procter & Gamble (+0,76%) e Coca Cola (+0,60%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Caterpillar, che continua la seduta con -4,94%.

Vendite a piene mani su Apple, che soffre un decremento del 3,53% dopo che HSBC ha tagliato sia il rating che il target price della società.

Pessima performance per Dowdupont, che registra un ribasso del 3,40%.

Sessione nera per Boeing, che lascia sul tappeto una perdita del 3,20%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Activision Blizzard (+2,27%), Alexion Pharmaceuticals (+0,85%), Xcel Energy (+0,64%) e O’Reilly Automotive (+0,61%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Applied Materials, che prosegue le contrattazioni a -6,96%.

Svetta Western Digital che segna un importante progresso del 2,16%.

In caduta libera American Airlines, che affonda del 5,95%.

Pesante Micron Technology, che segna una discesa di ben -5,81 punti percentuali.