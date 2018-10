Wall Street accentua le perdite a metà seduta

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street accentua i cali a metà seduta ribaltando le precedenti prestazioni positive che avevano portato il Dow Jones a mettere a segno l’ennesimo record. L’indice delle blue-chip ha perso finora circa 350 punti e si avvia a mettere a segno la peggior perfomance degli ultimi quattro mesi.

A pesare il balzo dei rendimenti dei Treasury, che ha reso meno appetibile l’azionario e messo in allarme la Corporate America per via dei timori di un aumento dei costi di finanziamento.

Da rilevare inoltre la cautela in vista del Job Report di domani. Intanto gli occupati ADP sono saliti oltre le attese, facendo ben sperare per i numeri che saranno rilasciati dal Dipartimento del lavoro USA. Numeri che potrebbero confermare ulteriormente il buono stato di salute dell’economia americana e spingere la Federal Reserve a procedere con un nuovo rialzo dei tassi di interesse a dicembre.

Sempre in tema di mercato del lavoro, da rilevare la discesa oltre le stime dei sussidi alla disoccupazione.

Il Dow Jones accusa una discesa dell’1,24%, interrompendo la serie di cinque rialzi consecutivi iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, giornata negativa per lo S&P-500, che continua la seduta a 2.888,76 punti, in calo dell’1,26%. In netto peggioramento il Nasdaq 100 (-2,43%).

In discesa a Wall Street tutti i comparti dell’S&P 500. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti informatica (-2,30%), telecomunicazioni (-2,07%) e beni di consumo secondari (-1,80%).

La sola Blue Chip del Dow Jones in sostanziale aumento è Verizon Communication (+0,83%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Microsoft, che prosegue le contrattazioni a -2,92%.

In caduta libera Nike, che affonda del 2,51%.

Si muove sotto la parità Home Depot, evidenziando un decremento dello 0,53%.

Pesante Intel, che segna una discesa di ben -2,09 punti percentuali.

Unico titolo in positivo del Nasdaq-100, Starbucks mette a segno un +0,78%. Le più forti vendite, invece, si manifestano su Mercadolibre, che prosegue le contrattazioni a -5,83%.

Seduta drammatica per Incyte, che crolla del 5,46%.

Sensibili perdite per Microchip Technology, in calo del 5,38%.

In apnea Tesla Motors, che arretra del 5,33%.