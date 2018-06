Wall Street accelera il passo a metà seduta

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street si rafforza a metà seduta, sostenuta dal job report migliore delle attese e dal venir meno dell’incertezza politica in Italia e Spagna che ha fatto correre molte Borse europee.

A maggio l’economia statunitense ha creato più posti di lavoro del previsto, con la disoccupazione scesa ai minimi di 18 anni. Tuttavia i salari medi, monitorati con grande attenzione in quanto buon indicatore sia dello stato di salute della congiuntura che dell’inflazione, sono saliti in modo modesto. Resta ora da capire come la Federal Reserve leggerà i numeri diffusi oggi, anche se cresce la schiera di analisti che stima un nuovo aumento dei tassi di interesse a fine mese.

Per quanto riguarda gli altri dati macroeconomici in agenda oggi, discordanti il PMI manifatturiero di Markit e l’ISM: quest’ultimo ha accelerato oltre le attese mentre il primo è stato rivisto al ribasso.

Sono balzate, invece, le spese destinate al settore delle costruzioni, risultate anche migliori del consensus.



Restano sullo sfondo i rinnovati timori per una guerra commerciale alla luce della decisione della Casa Bianca di rendere effettivi i dazi su alluminio e acciaio provenienti da Unione Europea e altri Paesi, finora “esentati” dal provvedimento.

Il Dow Jones continua la giornata con un aumento dello 0,97% a 24.653,02 punti; sulla stessa linea, performance positiva per lo S&P-500, che avanza dell’1,11%. Bene anche il Nasdaq 100 (+1,67%), come l’S&P 100 (1,1%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Dowdupont (+3,45%), Intel (+3,21%), Cisco Systems (+2,14%) e Merck & Co (+2,01%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su General Electric, che cede lo 0,61%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Intuitive Surgical (+4,37%), Idexx Laboratories (+4,11%), Xilinx (+3,46%) e Alphabet (+3,26%).

Tra i titoli più venduti figurano invece Workday, che prosegue le contrattazioni a -3,41%, e Dish Network, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,81%.