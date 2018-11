Wall Street accelera a metà seduta

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street continua la sessione in rialzo, mostrando guadagni ben superiori al punto percentuale. Dunque i mercati accolgono positivamente i risultati delle elezioni di Midterm, che hanno visto i repubblicani mantenere il controllo del Senato a fronte di un Congresso che dopo otto anni torna in mano ai democratici. Chiusura ampiamente positiva anche per tutti i principali indici europei.

Dal fronte macroeconomico, crescono le richieste di muti settimanali, così come si mostrano in aumento oltre attese le scorte di petrolio.

Avanza ancora il Dow Jones che si porta a 26.003,79 punti (+1,46%), consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, giornata brillante per lo S&P-500, che avanza a 2.799 punti. Ottima la prestazione del Nasdaq 100 (+2,58%), meno bene l’S&P 100 (0,6%).

Nell’S&P 500, buona la performance dei comparti sanitario (+2,77%), informatica (+2,48%) e beni di consumo secondari (+2,25%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, United Health (+4,42%), Microsoft (+3,80%), Pfizer (+3,29%) e Caterpillar (+2,92%).

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Align Technology (+7,68%), Workday (+7,22%), Amazon (+5,70%) e American Airlines (+5,57%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Western Digital, che prosegue le contrattazioni a -1,35%.

Giornata fiacca per Qualcomm, che segna un calo dello 0,89%.

Piccola perdita per Mylan, che scambia con un -0,63%.

Tentenna Paccar, che cede lo 0,56%.