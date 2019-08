Wall Street a picco: indici perdono oltre 2% su inversione curva bond

editato in: da

(Teleborsa) – E’ panic selling a Wall Street, che viaggia sui minimi di giornata, dopo un’esordio già piuttosto difficile, Ad intimorire gli operatori finanziari l’inversione della curva dei rendimenti del bond governativi, che sembra segnalare una recessione pressoché certa. Aspettativa rafforzata dai pessimi dati macro usciti dalla Cina e dalla Germania.

A New York, il Dow Jones che sta lasciando sul terreno il 2,37%; giornata da dimenticare anche per lo S&P-500, che retrocede a 2.856,4 punti, ritracciando del 2,39%. Pessimo il Nasdaq 100 (-2,65%), come l’S&P 100 (-2,4%).

Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell’S&P 500. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti energia (-3,41%), finanziario (-3,28%) e materiali (-2,72%).

In questa pessima giornata per la Borsa di New York, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.

Le peggiori performance si registrano su JP Morgan, che segna un -4,07%.

Lettera su Goldman Sachs, che registra un importante calo del 3,80%.

Affonda United Technologies, con un ribasso del 3,50%.

Crolla Cisco Systems, con una flessione del 3,49%.

Unico titolo in positivo del Nasdaq-100, Netease Inc Each Repr 25 Com Stk mette a segno un +1,36%.

La peggiore è Mylan, che mostra un -7,86%.

Vendite a piene mani su Advanced Micro Devices, che soffre un decremento del 7,32%.

Pessima performance per Tesla Motors, che registra un ribasso del 5,90%.

Sessione nera per Activision Blizzard, che lascia sul tappeto una perdita del 5,46%.