Wall Street a picco con crescita contagi e elezioni

(Teleborsa) – Sessione da dimenticare per la Borsa USA, che prosegue gli scambi in pesante ribasso, in vista delle elezioni e in risposta al crollo dei mercati europei per il dilagare della pandemia di coronavirus.

Il Dow Jones che sta lasciando sul terreno il 2,69%; sulla stessa linea l’S&P-500, che continua la giornata in calo del 2,19% a 3.389 punti. In netto peggioramento il Nasdaq 100 (-2,08%); come pure, pessimo l’S&P 100 (-2,14%).

Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti energia (-3,73%), beni industriali (-2,81%) e materiali (-2,77%).

Affondano tutti i titoli ad alta capitalizzazione del mercato il Dow Jones.

Le più forti vendite su American Express, che prosegue le contrattazioni a -4,52%.

Affonda Boeing, con un ribasso del 4,28%.

Crolla Travelers Company, con una flessione del 4,06%.

Vendite a piene mani su Cisco Systems, che soffre un decremento del 3,84%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Citrix Systems (+1,20%), Regeneron Pharmaceuticals (+0,98%) e SBA Communications (+0,84%).

La peggiore è Marriott International, che scivola del 5,72%.

Pessima performance per American Airlines, che registra un ribasso del 5,64%.

Sessione nera per NetApp, che lascia sul tappeto una perdita del 4,44%.

In caduta libera Wynn Resorts, che affonda del 4,32%.