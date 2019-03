Wall Street a due velocità

editato in: da

(Teleborsa) – Prosegue contrastata la borsa di Wall Street. Sul fronte macroeconomico, il dato sui prezzi al consumo ha mostrato un’inflazione debole rispetto a un mercato del lavoro sotto pressione, rafforzando la tesi che Federal Reserve manterrà i tassi di interesse invariati.

Tra gli indici statunitensi, si muove sotto la parità il Dow Jones, che scende a 25.597,59 punti, con uno scarto percentuale dello 0,21%, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per lo S&P-500, che arriva a 2.795,22 punti. Poco sopra la parità il Nasdaq 100 (+0,66%), come l’S&P 100 (1,5%).

Nell’S&P 500, buona la performance dei comparti sanitario (+0,86%), telecomunicazioni (+0,80%) e energia (+0,70%). Il settore beni industriali, con il suo -0,71%, si attesta come peggiore del mercato.

Tra i protagonisti del Dow Jones, United Health (+1,52%), Visa (+1,31%), American Express (+1,24%) e Apple (+1,03%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Boeing, che continua la seduta con -5,64%.

Giornata fiacca per United Technologies, che segna un calo dello 0,91%.

Piccola perdita per 3M, che scambia con un -0,62%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Align Technology (+3,10%), Advanced Micro Devices (+2,74%), Sirius XM Radio (+2,51%) e Jd.Com Inc Spon Each Repr (+2,46%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su United Continental Holdings, che prosegue le contrattazioni a -2,62%.

Lettera su American Airlines, che registra un importante calo del 2,29%.

Affonda Tesla Motors, con un ribasso del 2,13%.

Spicca la prestazione negativa di Monster Beverage, che scende dell’1,73%.