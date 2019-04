Wall Street a due velocità. 3M pesa sul Dow

editato in: da

(Teleborsa) – Prevale la cautela a Wall Street, che prosegue le contrattazioni a due velocità con scarti poco significativi rispetto ai livelli di ieri. il listino tecnologico resta in prossimità dei record ma limato gran parte dei guadagni dell’esordio.

A New York il Dow Jones prosegue la seduta con un leggero calo dello 0,22%, mentre, al contrario, lo S&P-500, sosta in a 2.931,48 punti. Guadagni frazionali per il Nasdaq 100 (+0,63%), come l’S&P 100 (0,3%).

Nell’S&P 500, buona la performance dei comparti telecomunicazioni (+1,33%), sanitario (+0,97%) e utilities (+0,57%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori beni industriali (-1,64%), materiali (-1,01%) e beni di consumo per l’ufficio (-0,81%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Microsoft (+3,74%), Boeing (+2,36%), Merck & Co (+2,31%) e American Express (+1,95%). La peggiore performance è quella di 3M, che registra un -12,67%.

Scivola Verizon Communication, con un netto svantaggio dell’1,96%.

In rosso Intel, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,77%.

Spicca la prestazione negativa di Dowdupont, che scende dell’1,19%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Facebook (+6,45%), Lam Research (+5,15%), Microsoft (+3,74%) e Comcast (+3,27%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Xilinx, che prosegue le contrattazioni a -17,27%.

Sessione nera per O’Reilly Automotive, che lascia sul tappeto una perdita del 4,47%.

In caduta libera Tesla Motors, che affonda del 3,79%.

Pesante Advanced Micro Devices, che segna una discesa di ben -2,69 punti percentuali.