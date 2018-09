Wall Street a cavallo della parità

editato in: da

(Teleborsa) – Nessuna variazione significativa per il listino USA, con il Dow Jones che si attesta sui valori della vigilia a 25.894,74 punti. In lieve aumento l’S&P-500, che si porta a 2.878,63 punti. Senza direzione il Nasdaq 100 (+0,15%), come l’S&P 100 (0,2%).

Utilities (+0,77%), beni industriali (+0,69%) e beni di consumo per l’ufficio (+0,51%) in buona luce sul listino S&P 500.

Al top tra i giganti di Wall Street, Home Depot (+2,46%), Nike (+2,12%), United Technologies (+1,45%) e Microsoft (+1,16%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su United Health -2,94%. Sensibili perdite per Travelers Company, in calo del 2,06%. Scivola Apple, con un netto svantaggio dell’1,60%. In rosso Boeing, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,58%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Tesla Motors (+5,74%), Liberty Global (+3,81%) e Amgen (+3,69%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Jd.Com -2,75%. In apnea Netease, che arretra del 2,27%. Spicca la prestazione negativa di Ctrip.Com International, che scende dell’1,76%.