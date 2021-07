Walgreens Boots Alliance, risultati terzo trimestre battono attese. Alzata guidance

editato in: da

(Teleborsa) – Walgreens Boots Alliance, colosso statunitense attivo nella distribuzione di prodotti per la salute e il benessere, ha registrato risultati sopra le aspettative nel terzo trimestre dell’anno fiscale 2021, terminato il 31 maggio. Le vendite sono aumentate del 12,1% a 34 miliardi di dollari, contro attese per 33,8 miliardi, mentre l’utile per azione rettificato è aumentato dell’83,4% a 1,51 dollari, contro gli 1,17 dollari del consensus. La posizione finanziaria netta da attività operative nei primi nove mesi dell’anno fiscale 2021 è stata di 4,3 miliardi di dollari, in aumento di 912 milioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il free cash flow è stato di 3,3 miliardi di dollari, in aumento di 873 milioni anno su anno.

“I risultati di questo trimestre confermano uno slancio costante e, nonostante le sfide che ci potranno essere, siamo in una posizione forte per innovare e far crescere i nostri business chiave della farmacia e del retail – ha commentato la CEO Rosalind Brewer – Stiamo accelerando i nostri investimenti per far crescere l’eccellenza operativa, comprese le innovazioni tecnologiche a sostegno della mass personalization, della farmacia del futuro e della prossima fase di crescita della tecnologia in sanità. Investimenti a cui contribuisce la cessione di Alliance Healthcare“.

La società ha aumentato la guidance per l’anno fiscale 2021 da una crescita “mid-to-high single digit” a circa il +10% di crescita dell’utile per azione rettificato (a valuta costante e derivante da attività operative in esercizio). “La guidance rivista riflette i forti risultati nel terzo trimestre e una maggiore chiarezza sull’impatto delle vaccinazioni Covid-19″, sottolinea Walgreens Boots Alliance.

(Foto: Jonathan Weiss / 123RF)