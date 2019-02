Wal-Mart in rally a Wall Street, aiutano risultati oltre attese

editato in: da

(Teleborsa) – Brilla Wal-Mart, che passa di mano con un aumento del 3,63%.

A fare da assist al titolo sono i conti del quarto trimestre risultati migliori delle attese degli analisti. Il big USA del comparto retail ha registrato un utile netto pari a 3,7 miliardi di dollari (1,27 dollari per azione) rispetto ai 2,18 miliardi (73 centesimi) di un anno fa. L’utile adjusted, ossia al netto delle componenti non ricorrenti, l’utile per azione è stato di 1,41 dollari oltre le attese del consensus (1,33 dollari). I ricavi hanno raggiunto quota 138,8 miliardi di dollari, in crescita dell’1,9%.

Comparando l’andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che la big della grande distribuzione mantiene forza relativa positiva in confronto con l’indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all’indice stesso (performance settimanale +7,74%, rispetto a +3,22% dell’indice americano).

Le implicazioni di breve periodo di Wal-Mart sottolineano l’evoluzione della fase positiva al test dell’area di resistenza 104,3 M,Dollaro USA. Possibile una discesa fino al bottom 102,6. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 106,1.