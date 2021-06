Vulcan Materials acquisisce US Concrete per 1,3 miliardi di dollari

editato in: da

(Teleborsa) – Vulcan Materials, produttore statunitense di aggregati da costruzione, e US Concrete, operante nello stesso mercato, hanno stipulato un accordo definitivo di fusione. Secondo i termini dell’accordo, Vulcan acquisirà tutte le azioni in circolazione di U.S. Concrete per 74 dollari ad azione in contanti, che rappresenta un valore totale del patrimonio netto di 1,294 miliardi di dollari. La transazione è stata approvata all’unanimità dai consigli di amministrazione di entrambe le società e dovrebbe concludersi nella seconda metà del 2021.

“US Concrete è un importante cliente Vulcan in una serie di aree chiave e questa transazione è un passo logico ed entusiasmante nella nostra strategia di crescita, mentre rafforziamo ulteriormente la nostra presenza geografica”, ha commentato Tom Hill, Presidente e CEO di Vulcan Materials.