Vueling incrementa i voli nel Bel Paese

(Teleborsa) – Vueling ha deciso di incrementare la propria offerta di voli da e per l’Italia nel mese di agosto.

Si tratta di 45 destinazioni italiane ed europee da 15 aeroporti italiani della nostra penisola. Venti i collegamenti diretti da Roma Fiumicino verso le isole greche e spagnole, la Croazia e gli aeroporti di Barcellona El Prati, Parigi Orky e Amsterdam. Nove i collegamenti da Firenze, con aggiunta di Monaco di Baviera e Vienna ad altre destinazioni già attive tra cui Londra Gatwick e Madrid.

Per Milano Malpensa la novità è Bilbao, da Venezia il volo per Parigi Orly. Vueling effettuerà voli diretti da Torino e Alghero per Barcellona, preceduti da quelli operati dalla seconda metà di luglio tra la città catalana e gli aeroporti di Cagliari, Olbia, Bari, Napoli, Pisa, Bologna, Catania e Palermo.