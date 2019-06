Vueling collegherà in estate Barcellona e Milano Bergamo

editato in: da

(Teleborsa) – Dal 24 luglio al 25 ottobre 2019 le opportunità di volare a Barcellona dall’Aeroporto di Milano Bergamo aumentano grazie alla compagnia aerea Vueling, che torna a offrire il collegamento extra nel cuore dell’estate e agli inizi d’autunno. Quattro voli settimanali da luglio e per tutto il mese di agosto (lunedì, mercoledì, venerdì e domenica), tre le frequenze nei mesi di settembre e ottobre (lunedì, venerdì e domenica), per oltre 20mila posti disponibili tra andata e ritorno, con possibilità di utilizzare le molteplici connessioni verso destinazioni iberiche non servite direttamente da Milano Bergamo (quali Minorca, Granada, Bilbao) oppure ad altissima domanda (Ibiza, Palma di Maiorca, Gran Canaria, Tenerife, Siviglia e molte altre).

La cadenza dei voli di Vueling in partenza da Milano Bergamo per Barcellona prevede il primo decollo mercoledì 24 aprile alle 13:50, volo che verrà effettuato per tutto il mese di agosto; a seguire venerdì 26 luglio con partenza alle 16:05, domenica 28 luglio alle 16:40 e lunedì 29 luglio alle 10:55. Gli orari di partenza da Bergamo variano a seconda dei giorni. Vueling opera con aeromobili Airbus A320 in configurazione da 180 e 186 posti.