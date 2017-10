Vueling, 2,4 milioni di posti sulle rotte dall’Italia

(Teleborsa) – La compagnia aerea low cost spagnola Vueling lancia la stagione invernale 2017 con un record di 52 rotte in partenza da 13 aeroporti italiani per un totale di 2,4 milioni di posti disponibili da novembre 2017 a marzo 2018, il 19% in più rispetto alla Winter 2016.

Da Roma Fiumicino, secondo hub internazionale della compagnia aerea, Vueling opera collegamenti verso 29 destinazioni domestiche e internazionali, introducendo per la prima volta nella stagione invernale la rotta con Dubrovnik.

Novità anche da Firenze, con voli diretti verso Amsterdam e Londra Luton.

Per la prima volta nella stagione invernale attivi i collegamenti da Catania a Venezia, Verona e Parigi Orly, quelli da Milano Malpensa con destinazione Malaga, Alicante e Valencia. Confermato il collegamento da Olbia a Barcellona, raggiungibile anche da Brindisi, Genova e Verona.

Barcellona è considerata di grande interesse perché, grazie al servizio Vueling-to-Vueling per i voli in connessione, i passeggeri possono raggiungere le mete iberiche, anche negli arcipelaghi, con un unico check-in all’aeroporto di partenza, ritirando direttamente i bagagli all’arrivo. Grazie a questo servizio, i passeggeri in partenza dall’Italia possono raggiungere oltre 135 destinazioni servite Vueling in Europa, Africa e Medio Oriente.

In particolare, da Barcellona El Prat i passeggeri italiani che volano con Vueling possono accedere al network di LEVEL, compagnia low cost a lungo raggio del gruppo IAG, che opera voli diretti internazionali verso Punta Cana, Buenos Aires, Los Angeles e San Francisco.