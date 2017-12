Voucher temporary export manager, boom di domande presentate

(Teleborsa) – Tante richieste per i voucher per l’internazionalizzazione. Alle 16.30 di oggi, dopo poco più di quattro ore dall’apertura della procedura informatica, sono oltre 5.000 le imprese che hanno presentato la domanda per ottenere il voucher che consente di usufruire di temporary export manager (TEM).

Dopo la chiusura della procedura, prevista per le ore 16.00 del 6 dicembre, il Ministero dello Sviluppo Economico fa sapere che procederà entro il 29 dicembre alla pubblicazione dell’elenco dei beneficiari.

Nonostante le ingenti risorse messe a disposizione per questa edizione dei Voucher TEM (20 milioni di euro sul piano promozionale straordinario cui si sono aggiunti ulteriori 6 milioni sui fondi PON-imprese e competitività, destinati alle aziende delle 5 Regioni meno sviluppate), il grande afflusso di domande non consentirà di soddisfare tutte le richieste. Tenuto conto anche delle difficoltà riscontrate da alcune aziende nel finalizzare la procedura di iscrizione, il Ministero dello Sviluppo Economico destinerà ulteriori risorse per cercare di ampliare la platea delle aziende beneficiarie. Non si tratterà pertanto di un nuovo bando, ma di un ulteriore finanziamento per accogliere le domande delle aziende rimaste eventualmente escluse dalla presente procedura. Queste risorse dovrebbero ammontare a cinque milioni di Euro.