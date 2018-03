Voto, Italia e futuro: l’Europa sta a guardare

(Teleborsa) L’esito del voto in Italia ha delineato uno scenario, tra l’altro ipotizzato da molti alla vigilia, di “Hung Parliament”, parlamento sospeso. In pratica chi ha vinto non ha i numeri per governare. La vittoria del Movimento Cinque Stelle, il boom della Lega Nord e la sconfitta del Pd; il successo dei “populisti” ed “euroscettici” da una parte, l’assenza di una maggioranza chiara e una sostanziale ingovernabilità dall’altra. Così i principali quotidiani internazionali hanno classificato l’esito del voto in Italia che, di fatto, consegna il Paese a un futuro incerto.

Le luci dei riflettori adesso si spostano tutte sul Capo dello Stato, Sergio Mattarella, chiamato nella non facile, ma necessaria impresa, di sbrogliare la matassa. Nel frattempo, molti esperti si sono affrettati a definire l’affermazione di M5s e Lega un vero e proprio colpo al cuore dalle parti di Bruxelles.

E’ davvero così? Lo abbiamo chiesto a Simone Romano, responsabile di ricerca per l’area di economia e finanza dell’Istituto Affari Internazionali (IAI) , ricercatore e professore presso l’Università degli studi di Roma Tre.

Dopo il terremoto Brexit, arriva un’altra spallata all’unità dell’Unione Europea?

Da europeista convinto, credo e spero di no. Seppure i partiti che sono risultati i grandi vincitori di questa tornata elettorale non abbiano mai fatto segreto del loro euroscetticismo, le loro posizioni, come quelle sull’appartenenza alla moneta unica europea, si sono andate ammorbidendo nel corso degli anni. Purtroppo, in questo momento l’euroscetticismo, paga in termini elettorali, ma da partiti che vogliono difendere prima di tutto gli interessi degli italiani si accorgeranno presto, se governeranno, che l’unica maniera di tutelarli è rimanere all’interno dell’Unione europea e dell’euro, collaborando in maniera attiva per riformarla e renderla più resiliente ed efficiente. In ultimo, numeri alla mano, va considerato che a meno che non si alleassero proprio questi due partiti, per governare avrebbero bisogno dell’appoggio di altre forze, dal PD a Forza Italia, che si sono sempre dimostrate, seppur in modo diverso, europeiste.



Da un punto di vista strettamente economico, Bruxelles, per ovvi motivi guarda all’Italia, sorvegliata più che speciale per la questione del debito pubblico. E abbiamo una scadenza imminente ad aprile quando saremo chiamati a presentare il DEF. Che scenari si aprono ora?

La presentazione del Documento di economia e finanza ad aprile è sicuramente molto delicata, vista l’importanza programmatica del DEF e la possibilità che l’Italia non abbia un nuovo governo con un novo ministro delle finanze in carica per quella data. Lo sguardo preoccupato dell’Europa però va al di là di aprile, estendendosi sugli scenari di medio periodo: entrambi i partiti che sono risultati vincitori sono accomunati dalla volontà di rivedere, se non annullare, alcune delle riforme strutturali varate in Italia negli ultimi 7 anni e che l’Europa, con forza, ci aveva chiesto. Che la gestione economica di un paese sia diversa da quella di una famiglia e che quindi il debito pubblico non vada azzerato è cosa ovvia, lo è anche però il fardello che lo stock di debito e la sua dinamica stanno imponendo soprattutto alle generazioni più giovani. Se la soluzione non può essere adottare politiche atte a tagliare drasticamente il debito sfavorendo la crescita, perchè ciò non comporterebbe alcun miglioramento del rapporto debito/pil, allo stesso modo è indiscutibile che chiunque governerà dovrà dimostrare responsabilità e serietà, molta più di quanta se ne sia usata in campagna elettorale. Guardare solo al brevissimo periodo e al ritorno elettorale delle scelte di politica economica è un ottimo modo di imboccare strade non solo sbagliate, ma estremamente pericolose.