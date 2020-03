Von der Leyen: “UE userà tutte le misure possibili per aiutare l’Italia”

editato in: da

(Teleborsa) – “Cara Italia, cari Italiani, in questo momento così difficile vorrei dire a tutti voi che lottate contro il virus che non siete soli“. Inizia così in italiano il videomessaggio che la Presidente della Commissione UE, Ursula Von der Leyen, rivolge all’Italia da Twitter, garantendo pieno sostegno al Paese e assicurando massima flessibilità per l’economia.

“In Europa stiamo seguendo con preoccupazione ma anche con profondo rispetto e ammirazione quello che state facendo. L’Italia è parte dell’Europa e l’Europa soffre con l’Italia. In questo momento in Europa siamo tutti italiani“, ha proseguito la Presidente.

“La Commissione UE farà tutto il possibile per sostenervi“, ribadisce in inglese, ricordando come la “crisi colpisca duramente il settore sanitario che è sotto pressione per il crescente numero di persone da curare e ha un impatto su molti settori economici”.

“Dobbiamo agire rapidamente, insieme e portare aiuto. Sono personalmente in contatto costantemente con Conte”, ricorda Von der Leyen che specifica di aver “chiesto ai miei commissari di collaborare con l’industria per aumentare la produzione dei dispositivi” di protezione per il personale sanitario, in prima linea nella lotta al virus.

“Anche l’economia ha bisogno di aiuto“, aggiunge la Presidente che conferma l’impegno della commissione pronta ad adottare “tutte le misure possibili per aiutare le persone, le imprese e i settori economici colpiti dalla crisi”.

“Le nostre economie europee hanno bisogno di maggior flessibilità e liquidità. Pertanto la Commissione si avvarrà della piena flessibilità del Patto di stabilità e crescita. Allo stesso tempo ci assicureremo che gli aiuti di Stato possano essere concessi più facilmente alle imprese in difficoltà“, dichiara Von der Leyen che ricorda anche il “Fondo per Investimenti in Risposta al coronavirus” da 25 miliardi appena istituito

“L’Europa è una grande famiglia. Sappiate che questa famiglia, la vostra famiglia, non vi lascerà soli“, conclude in italiano.