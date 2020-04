von der Leyen, ricetta “green” per uscire dalla crisi

editato in: da

(Teleborsa) – Per ricostruire “le nostre economie dopo il coronavirus, dobbiamo investire in modo intelligente. La nostra bussola sarà il Green Deal europeo, che può trasformare le nostre economie e società, per affrontare i cambiamenti climatici”.

Lo ha detto la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un videomessaggio su Twitter. Serve una ripresa verde – afferma – “per il futuro del nostro pianeta e dei nostri figli”.

Una crisi senza precedenti che, come sottolineato da più parti, ci dà anche la possibilità di costruire non solo un nuovo mondo ma anche l’economia in modo alternativo rendendola più resiliente. “Il coronavirus colpisce ognuno di noi. Stiamo cambiando il nostro modo di vivere per proteggere la nostra salute e quella degli altri”, ha detto von der Leyen. “Quando apriamo le finestre, possiamo respirare aria più fresca. Vediamo la natura risanarsi. Ma non dovremmo ingannarci” perché “non stiamo ancora ottenendo una presa sul cambiamento climatico. Il riscaldamento del nostro pianeta continua e aumenterà ancora se continuiamo a bruciare combustibili fossili”, ribadisce la Presidente della Commissione UE per la quale proprio perché “ora stiamo pianificando di tornare lentamente al lavoro e di investire miliardi di euro per riavviare la nostra economia, dovremmo evitare di ricadere in vecchie abitudini inquinanti”.