von der Leyen, da UE risposta economica più imponente al mondo

editato in: da

(Teleborsa) – “Finora l’Unione Europea ha mobilitato più di tremila miliardi di euro per sostenere le persone, le aziende e l’economia nei nostri Stati membri. È la risposta economica più imponente al mondo”. A rivendicarlo la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, intervistata dai media vaticani in occasione dell‘Europa Day.

“L’Unione Europea – prosegue – aiuterà le persone a mantenere l’impiego sostenendo il lavoro a orario ridotto. Stiamo mettendo

a disposizione cento miliardi di euro per questo modello, simile alla cassa integrazione. Ora dobbiamo concordare un piano di

recupero, costruito su un bilancio europeo solido, che permetta alle nostre economie di riprendersi. Sono certa che tutti i

Governi dell’Unione Europea comprendono l’entità della sfida e che saremo all’altezza del compito”.

Un’azione potente e concreta. “Faremo tutto il possibile per mantenere i posti di lavoro delle persone e per sostenere le aziende minacciate dal crollo dell’attività economica”, ha detto ancora Von der Leyen. Ed ha aggiunto: “Abbiamo già adottato molte misure di sostegno. Abbiamo modificato le norme sugli aiuti statali per consentire ai Governi di aiutare le aziende che sono in difficoltà a causa della crisi. Stiamo facendo ricorso alla piena flessibilità delle nostre regole di bilancio per permettere ai Governi di contrastare la crisi”.