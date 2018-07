Volvo, utile netto in rialzo nel secondo trimestre

editato in: da

(Teleborsa) – In scia della domanda di camion, il secondo trimestre di Volvo si è chiuso con un utile di 9,22 miliardi di corone svedesi, pari a circa 890 milioni di euro. Il dato segna un +59% rispetto a un anno prima ed è maggiore dei 7,7 miliardi di SEK stimati dagli analisti. +18% per il fatturato, salito a 103,62 miliardi mentre il margine operativo è passato dal 9,6 all’11,9%. Per quanto riguarda i camion, gli ordini sono cresciuti del 10% e le consegne del 14%.

La domanda nei nostri principali mercati – ha annotato Martin Lundstedt, presidente e ceo – è stata solida. E‘ la prima volta che le vendite del gruppo Volvo hanno superato i 100 miliardi di corone in un singolo trimestre ed è anche la prima volta che il margine operativo è al di sopra del 10 per cento’.