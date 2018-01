Volotea quinta per puntualità in Europa

(Teleborsa) – La compagnia aerea Volotea risulta quinta in Europa tra le compagnie aeree low-cost in termini di puntualità durante il mese di dicembre 2017, periodo in cui ha operato 3.200 voli.

Lo si evince dal rapporto mensile pubblicata da FlightStats, l’agenzia americana indipendente specializzata nelle performance del settore aviation, che attribuisce al vettore un tasso di puntualità dell’80%.

Inoltre, Volotea risulta una delle compagnie aeree con il più basso tasso di cancellazione voli al mondo.

Il tasso di regolarità del vettore è del 99,9%, con soli 49 voli cancellati sugli oltre 44.500 operati. Volotea, che figura tra le dieci compagnie aeree al mondo che hanno lanciato il maggior numero di rotte nel 2017, ha registrato lo scorso anno un significativo incremento sia nel numero di voli operati, sia nel volume di passeggeri trasportati, attestandosi per il secondo anno di fila tra le low cost con il maggiore incremento nell’Unione Europea.