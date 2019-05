Volotea, presto in flotta 6 nuovi Airbus A319 per più voli in stagione estiva

editato in: da

(Teleborsa) – Volotea in continua crescita porterà presto a 36 il numero degli aeromobili operativi durante l’estate 2019. La low-cost spagnola con sede a Barcellona aggiungerà infatti 6 nuovi Airbus A319 da 156 posti alla propria flotta composta da 2 tipi di velivoli, appunto Airbus A319 e Boeing 717. I 6 nuovi A319 inizieranno a volare nella prima metà dell’anno.

In questi ultimi mesi, Volotea ha stipulato nuovi contratti di leasing operativo, garantendo così l’aggiunta di 6 nuovi aeromobili che saranno disponibili per i servizi nella Summer 2019. La compagnia aerea rinnova dunque i suoi piani di crescita aggiungendo 41 nuove rotte per una line-up totale di 319 collegamenti da oltre 80 aeroporti in tutta Europa.

Volotea diventa così la seconda aerolinea in Italia e Francia per capacità domestica e la quarta, in entrambi i Paesi, per volumi di posti in vendita verso destinazioni internazionali. Rotte, frequenze e capacità addizionali sono state annunciate anche nei 13 Paesi in cui Volotea opera. soprattutto Spagna e Grecia vedranno le operazioni Volotea aumentare in modo significativo durante il periodo estivo. Inoltre, la compagnia il 30 maggio 2019 inaugurerà a Cagliari la sua tredicesima base operativa.

“Investire in 6 nuovi Airbus A319 rispecchia la nostra filosofia e il nostro approccio nei confronti dei clienti – ha detto Carlos Muñoz, Presidente e Fondatore di Volotea – in quanto siamo una compagnia composta di persone che mette al primo posto le persone stesse: siamo molto attenti all’esperienza di viaggio dei nostri clienti e perciò i nostri velivoli svolgono un ruolo molto importante. Sappiamo che la sicurezza, la qualità e il comfort sono della massima importanza per i nostri passeggeri in modo da garantire viaggi migliori, proponendo un numero crescente di percorsi e una sempre maggiore scelta di destinazioni”.