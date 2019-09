Volotea, più di 3 milioni di passeggeri da giugno ad agosto

editato in: da

(Teleborsa) – Volotea ha ottenuto un load factor del 96%, trasportando più di 3 milioni di passeggeri da giugno ad agosto a livello internazionale.

La Compagnia aerea è cresciuta da giugno ad agosto, registrando un incremento del 14% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un balzo di quasi mezzo milione di passeggeri rispetto al 2018, con oltre 1,6 milioni di clienti trasportati in Italia e 1,3 milioni in Francia. Anche in Spagna e in Grecia si è registrato un aumento significativo del volume di passeggeri trasportati, oltre mezzo milione in ciascun Paese. Rispetto allo scorso anno, la Grecia è stata il Paese in cui Volotea ha incrementato maggiormente (+25%) il volume di passeggeri trasportati in questi 3 mesi

Prima del periodo estivo, la compagnia ha investito 15 milioni di euro in un ambizioso programma per garantire la protezione del proprio operativo voli e incrementare la soddisfazione dei passeggeri. Investimento che si è rivelato vincente anche a Genova, dove la compagnia ha trasportato da giugno ad agosto circa 158.000 passeggeri, in crescita di più di 10.000 individui se paragonato all’estate scorsa, registrando un tasso di puntualità del 100%, un load factor del 97% e un tasso di raccomandazione dell’89,88%.

Volotea quest’anno ha aggiunto alla sua flotta 6 aerei Airbus A319, avendo così a disposizione un totale di 36 aerei, 4 dei quali hanno rafforzato l’integrità operativa del vettore. Questa flotta di back up, strategicamente posizionata in Francia, Italia e Grecia, ha consentito una rapida risposta in caso di necessità.

Nel 2019 inoltre la Compagnia ha aperto 41 nuove rotte per un totale di 319 collegamenti in oltre 80 medie e piccole destinazioni europee in 13 Paesi: Francia, Italia, Spagna, Germania, Grecia, Croazia, Repubblica Ceca, Portogallo, Malta, Austria, Irlanda, Lussemburgo e Marocco. La compagnia aerea stima di trasportare oltre 7,5 milioni di passeggeri nel 2019.