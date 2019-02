Volotea, per nuova base in Sardegna recluta 40 assistenti di volo

editato in: da

(Teleborsa) – Volotea, in cerca di personale di cabina per la sua base a Cagliari di prossima apertura, ha organizzato per febbraio e marzo due “Recruiting day”, ovvero giornate di selezione. Candidarsi è semplicissimo: basterà inviare “domanda” cliccando sul sito jobs.volotea.com compilando tutti i campi richiesti. Chi risulterà essere maggiormente in linea con i profili ricercati dal vettore riceverà una convocazione ufficiale via mail, con tutti i dettagli relativi ad orario, luogo e ulteriori indicazioni per poter sostenere il colloquio.

La compagnia aerea low cost spagnola, che collega città di medie e piccole dimensioni in Europa, è alla ricerca di 40 giovani tra hostess e steward. Le selezioni sono dedicate non solo alle figure professionali che sono già in possesso dei requisiti necessari per lavorare a bordo degli aeromobili, ma anche a coloro che si affacciano per la prima volta al mondo delle compagnie aeree e dell’aviazione. Requisito fondamentale per i candidati è la più che buona conoscenza di italiano, inglese e preferibilmente una di terza lingua straniera.

Da Cagliari, con Volotea è possibile raggiungere 15 destinazioni, di cui 8 in Italia (Genova, Torino, Venezia, Verona, Ancona, Napoli, Palermo e Pescara) e 7 all’estero (Bordeaux, Lione, Nantes, Tolosa, Marsiglia, Strasburgo e Praga). La compagnia dal suo primo volo nel 2012 ha trasportato più di 20 milioni di passeggeri, totalizzando più di 6,5 milioni di passeggeri nel 2018.

Per il 2019, Volotea ha annunciato 41 nuove rotte per un totale di 319 collegamenti in oltre 80 medie e piccole destinazioni europee di 13 Paesi: Francia, Italia, Spagna, Germania, Grecia, Croazia, Repubblica Ceca, Portogallo, Malta, Austria, Irlanda, Lussemburgo e Marocco. La compagnia aerea stima di trasportare più di 7,5 milioni di passeggeri nel 2019.

Con sede a Barcellona e fondata nel 2011, Volotea occupa 1600 dipendenti e nel corso di quest’anno disporrà di una flotta di 34 aeromobili tra Boeing 717 e Airbus A319. Al momento sono 12 le basi operative: Venezia, Nantes, Bordeaux, Palermo, Strasburgo, Asturie, Verona, Tolosa, Genova, Bilbao, Marsiglia e Atene. Queste ultime 3 sono state aperte nel corso del 2018. E nel 2019 inaugurerà la sua nuova base appunto a Cagliari.