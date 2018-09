Volotea, ENAC: prosegue valutazione. Compagnia aerea continua a operare regolarmente

editato in: da

(Teleborsa) – Volotea “sta proseguendo le operazioni di volo e i collegamenti aerei come da programma”. L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) comunica che continua l’attività di valutazione sul vettore spagnolo, avviata in agosto, in merito alle criticità riscontrate durante i mesi di picco della stagione estiva che hanno determinato ritardi e cancellazioni con i conseguenti disservizi per i passeggeri in possesso di biglietti di questo vettore.

L’ENAC, rapportandosi anche con l’omologa Autorità iberica, ha instaurato una fattiva collaborazione con il vettore Volotea che sta inviando i dati necessari alla valutazione, evidenziando nel dettaglio le circostanze che hanno determinato i disservizi.

Nel frattempo la compagnia, che ha confermato l’interesse alle operazioni nel nostro Paese ed ha assicurato di porre in essere tutti gli sforzi per continuare a garantire efficienza e sicurezza nei collegamenti, nel rispetto delle norme a tutela dei passeggeri, sta proseguendo le operazioni di volo e i collegamenti aerei come da programma.

Sotto la lente dell’ENAC sia l’attuazione degli impegni assunti da Volotea, sia la correttezza dell’applicazione di quanto previsto dal Regolamento 261 del 2004, in termini di assistenza e informazioni ai passeggeri.