Volotea, da Verona circa un milione di posti in vendita e 23 destinazioni

(Teleborsa) – Volotea, la compagnia aerea basata a Verona, ha annunciato l’avvio di due nuove rotte alla volta di Preveza Lefkada e Skiathos. Con un’offerta totale di 985.000 biglietti in vendita per decollare verso 23 destinazioni, 19 esclusive, Volotea si riconferma come la prima compagnia per numero di posti e di destinazioni collegate a Verona.

“Siamo davvero lieti di annunciare l’avvio di due nuove rotte da Verona che ci permetteranno di offrire, per il 2020, un totale di 23 collegamenti in partenza dal Catullo – ha affermato Carlos Muñoz, Presidente e Fondatore di Volotea -. Grazie ai nuovi voli, si amplia ulteriormente il già ricco ventaglio di collegamenti in partenza da Verona: i passeggeri veneti, l’anno prossimo, non avranno che l’imbarazzo della scelta. Siamo, poi, orgogliosi dei risultati raggiunti al Catullo dove, dal 2012, abbiamo trasportato circa 3.000.000 di passeggeri. Verona rappresenta uno scalo di primaria importanza nel nostro network, dove puntiamo a crescere ulteriormente nel corso dei prossimi anni”.