Volotea: bilancio estivo confortante

(Teleborsa) – Oltre 13.700 voli nei mesi di luglio e agosto 2020 e più di 1,8 milioni di passeggeri trasportati. E’ il bilancio estivo di Volotea, la compagnia aerea che ha registrato anche un load factor del 90,2% e un tasso di puntualità dell’89,81%.

Dati confortanti ottenuti nel periodo della lenta ripresa dopo la ripartenza successiva al lockdown e che sono molto vicini ai livelli di operatività del 2019. In cinque delle sue 15 basi in Europa il vettore spagnolo figura al primo posto in termini di volumi di traffico. Si tratta degli aeroporti di Genova e Verona, insieme a quelli di Nantes, Strasburgo e delle Asturie.