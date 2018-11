editato in: da

(Teleborsa) – Volotea arricchisce ulteriormente la propria offerta presso lo scalo di Bari: da giugno 2019 prenderà il via il nuovo volo alla volta di Marsiglia, con 2 frequenze settimanali, ogni lunedì e giovedì per un totale di 9.000 posti. Per l’estate 2019, la compagnia ha, inoltre, riconfermato tutto l’operativo volo in partenza dallo scalo pugliese, per un totale di 19 destinazioni, 16 in esclusiva.

Da Brindisi riconfermati inoltre i collegamenti per Genova e Venezia: per la prossima stagione il vettore riattiverà i collegamenti estivi verso 2 città del Nord Italia: Genova e Venezia (rispettivamente con 2 frequenze settimanali da giugno a settembre).

Grande successo per la low-cost che, da gennaio a ottobre, ha traportato oltre 300.000 passeggeri in Puglia, +20% rispetto allo stesso periodo del 2017.

“Per la prossima stagione estiva i passeggeri in partenza dagli scali pugliesi non avranno che l’imbarazzo della scelta per i propri spostamenti: da Bari offriamo, oltre alla novità di Marsiglia, 10 mete raggiungibili in Grecia, 2 in Spagna e 1 in Croazia, a cui si aggiungono 5 rotte domestiche; mentre colleghiamo Brindisi con 2 città del Nord: Genova e Venezia” ha dichiarato Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea .

Molto soddisfatto il Presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti: “L’avvio della nuova linea arricchisce e completa in maniera significativa l’offerta di collegamenti sulla direttrice Francia – Puglia” ha spiegato, augurandosi che “il nuovo collegamento possa rappresentare un valido supporto alle relazioni tra due aree accumunate dalla presenza di un tessuto economico dinamico e di importanti centri portuali”.

Nel 2019 il vettore scenderà in pista in Puglia con un’offerta di 96.000 posti aggiuntivi (+30% vs. 2018), pari a un totale di oltre 427.000 biglietti in vendita e circa 3.500 voli.

L’anno prossimo, quindi, dall’aeroporto di Bari sarà possibile decollare a bordo della flotta Volotea alla volta di 5 destinazioni domestiche (Venezia, Verona, Palermo, Catania e Olbia) e 14 all’estero (Marsiglia – novità 2019 – in Francia, Ibiza e Palma di Maiorca in Spagna, Dubrovnik in Croazia e Atene, Corfù, Creta, Kos, Mykonos, Preveza-Lefkada, Rodi, Santorini, Skiathos e Zante in Grecia). Da Brindisi, invece, sarà possibile decollare verso Genova e Venezia.