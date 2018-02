Volotea, 15 milioni di passeggeri sulle rotte europee

(Teleborsa) – Volotea festeggia il traguardo dei 15 milioni di passeggeri a livello europeo e un giovane veneziano si aggiudica la caccia al tesoro organizzata nell’Arsenale della città lagunare, riuscendo a trovare lo sticker con cui egli potrà volare a bordo dei B717 della compagnia aerea nei prossimi 12 mesi grazie ai 15 biglietti free messi in palio.

Per celebrare la quota di 15 milioni di passeggeri sulle rotte europee, il presidente e fondatore di Volotea, Carlos Muñoz, ha scelto Venezia, dove il vettore opera 35 rotte, 18 delle quali in esclusiva, garantendo 130 posti di lavoro.

Proprio dal Marco Polo si decollerà nel 2018 verso due nuove destinazioni: Saragoza, dal 4 giugno con 2 frequenze settimanali, e Karpathos (dal 3 luglio una volta a settimana). Per il resto, confermati i voli dal Marco Polo verso le destinazioni nazionali (Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lampedusa, Olbia, Palermo e Pantelleria) e all’estero (Bordeaux, Marsiglia, Nantes e Tolosa in Francia, Alicante, Asturie, Bilbao, Malaga, Palma di Maiorca e Santander in Spagna, Spalato e Dubrovnik in Croazia, Atene, Corfù, Creta, Cefalonia, Kos, Mykonos, Preveza Lefkada, Samos, Santorini, Skiathos e Zante in Grecia, Praga nella Repubblica Ceca).