Volo diretto tra Napoli e Dubai da giugno 2019

(Teleborsa) – L’Aeroporto di Napoli, che si appresta a chiudere il 2018 con un movimento di 9,5 milioni di passeggeri pari a incremento del 16% su base annua, avrà un volo diretto con Dubai a partire dal 4 giugno 2019. A servirlo con cinque frequenze settimanali sarà Flydubai, compagnia aerea degli Emirati Arabi Uniti, che garantirà il collegamento in codeshare con Fly Emirates. Sulla rotta sarà impiegato il nuovissimo Boeing 737 Max 8, dotato di “flat bed” (poltrona letto completamente reclinabile) in Business Class e nuovi sedili “Recaro” in classe economica per garantire il massimo comfort, come pure schermi Full hd da 11.6 pollici per l’intrattenimento a bordo.

Un collegamento che esercita una forte attrazione per i flussi turistici su entrambe le destinazioni e che le indagini di mercato proiettano su valoro di load factor molto elevati. Per i residenti negli Emirati Arabi l’attrazione della città di Napoli, delle isole del Golfo e della vicina costiera amalfitana; per i campani e le aree limitrofe la possibilità di raggiungere comodamente Dubai, con in più la possibilità di proseguire per le destinazioni intercontinentali del network Fly Emirates.

Flydubai, che nel giugno scorso aveva inaugurato il collegamento diretto giornaliero tra Catania e gli Emirati Arabi Uniti, è una compagnia aerea a basso costo emiratina di proprietà del Governo di Dubai che la fondò nel 2008 e ha come unica base il Terminal 2 dell’Aeroporto Internazionale di Dubai. Ha iniziato i voli il 1º giugno 2009.