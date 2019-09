Volo Alghero-Roma in continuità fino ad aprile 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Regione Sardegna e Alitalia hanno rinnovato l’accordo per il collegamento Alghero-Roma in regime di continuità territoriale fino ad aprile 2020. L’accordo sarebbe scaduto il prossimo 15 novembre e i passeggeri avevano manifestato già il proprio malcontento a fronte dei prezzi elevati dei biglietti dopo tale data.

Alitalia ha dato seguito alla volontà di in continuità anche dopo il 15 novembre, grazie alla delibera approvata nell’ultima seduta della giunta regionale sarda, che ha autorizzato la messa a disposizione di 18 milioni di euro stanziati nella variazione di bilancio già approvata ad agosto per la prosecuzione dei servizi di trasporto aereo sino ad aprile 2020.