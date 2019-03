Volkswagen, svolta elettrica: 70 nuovi modelli entro il 2028

editato in: da

(Teleborsa) – Il futuro è sempre più elettrico. Volkswagen si prepara alla sfida e schiaccia con decisione l’acceleratore sui piani di sviluppo del programma per le auto a zero emissioni, alzando l’asticella degli obiettivi: settanta nuovi modelli di auto elettriche entro il 2028 invece dei 50 preventivati.



Nei prossimi dieci anni il costruttore tedesco realizzerà qualcosa come 22 milioni di veicoli sulla piattaforma Meb (Modularer Elektrifizierungsbaukasten) dedicata alle auto elettriche. Un investimento da circa 30 miliardi di euro e un balzo considerevole dai 15 milioni di cui si era parlato fino ad adesso.

L’obiettivo è il raggiungimento di una completa decarbonizzazione – dalla flotta alla produzione – entro il 2050, in piena osservanza degli accordi di Parigi sul clima.

Il gigante di Wolfsburg, dunque, prova a mettersi definitivamente alle spalle il “Dieselgate”, scoppiato nel 2015, con la conseguente onda lunga negativa sui conti del colosso automobilistico tedesco, che continua ancora a scontare lo scandalo delle emissioni. Adesso però la parola d’ordine è cambiamento, come dichiara Herbert Diess, CEO del gruppo: “Volkswagen intende cambiare radicalmente. Vogliamo essere responsabili dei trend chiave del futuro, soprattutto per quel che riguarda la protezione del clima”.