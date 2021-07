Volkswagen rivede al rialzo target di reddività operativa al 2025

editato in: da

(Teleborsa) – Volkswagen ha aumentato il suo obiettivo per il ritorno operativo sulle vendite al 2025. Il gruppo automobilistico tedesco ha rivisto al rialzo la propria previsione originale del 7-8% fino all’attuale 8-9%. L’annuncio è arrivato durante la presentazione di NEW AUTO, la nuova strategia della società al 2030.

“Ci siamo posti un obiettivo strategico per diventare leader del mercato globale dei veicoli elettrici e siamo sulla buona strada. Ora stiamo impostando nuovi parametri”, ha affermato il CEO Herbert Diess durante l’evento. “Grazie ai cambiamenti nel software, il prossimo cambiamento – molto più radicale – è la transizione verso auto più sicure, intelligenti e finalmente autonome”, ha aggiunto.

Entro il 2030, il gruppo prevede di ridurre la propria carbon footprint per la divisione auto del 30% (rispetto al livello 2018), in linea con l’accordo di Parigi. Nello stesso arco di tempo, la quota di veicoli elettrici a batteria dovrebbe salire al 50%, mentre nel 2040 quasi il 100% di tutti i nuovi veicoli di Volkswagen nei principali mercati dovrebbe essere a emissioni zero. Entro il 2050, al più tardi, il gruppo tedesco intende operare in piena neutralità climatica.