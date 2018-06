Volkswagen, chiusa alleanza strategica con Ford

editato in: da

(Teleborsa) – Accordo in vista tra i due colossi dell’auto Ford e Volkswagen. L’annuncio è stato dato dalla società tedesca, che ha dichiarato di aver finalizzato un accordo per stipulare un’alleanza strategica con l’azienda americana.

Tuttavia, non sono ancora stati resi noti i dettagli specifici. Si parla però di progetti sinergici per rafforzare il valore dei due marchi: dallo sviluppo comune di una gamma di utilitarie, fino ad una più stretta collaborazione per far crescere il settore dei veicoli commerciali, interesse comune ad entrambe le società.

Seduta positiva in Borsa per il titolo Volkswagen, che attualmente guadagna l’1,11%. Dopo la chiusura in negativo di ieri a Wall Street, timida risalita per il titolo Ford nel pre-market (+0,34%).