Volkswagen, alleanza con Ford su guida autonoma e auto elettriche

(Teleborsa) – Volkswagen e Ford ampliano la loro alleanza globale, dopo l’intesa di inizio anno sui veicoli commerciali, su guida autonoma ed auto elettriche.

Ne hanno dato notizia le due case automobilistiche senza fornire altri dettagli e annunciando, nel pomeriggio, una conferenza stampa che rivelerà tutti i particolari dell’accordo. Presenti il CEO e Presidente di Ford, Jim Hackett, e il CEO di Volkswagen, Herbert Diess.

In attesa della conference da New York, il titolo Volkswagen, sulla piazza di Francoforte, sta passando di mano con un -1,13% allineandosi alla debolezza evidenziata dall’intero listino tedesco. Per vedere la reazione della azioni Ford, al Nyse, bisognerà aspettare l’apertura di Wall Street.