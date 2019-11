Volkswagen, 60 miliardi entro il 2021 sull’elettrico

editato in: da

(Teleborsa) – Volkswagen sterza sul Green. Il colosso tedesco ufficializza un investimento da 60 miliardi di euro entro il 2021 sul settore dell’elettrico. La lente di ingrandimento del marchio si focalizza principalmente sui settori dei motori ibridi, della digitalizzazione e della mobilità elettrica. In particolare, la fetta più grande della somma, ovvero 33 miliardi, sarebbe destinata proprio a quest’ultima che, con il suo sviluppo, occuperebbe circa il 40% del totale degli investimenti previsti per i prossimi 5 anni dal marchio. Rispetto alle decisioni annunciate un anno fa, in cui si prevedevano risorse fino a 44 miliardi di euro destinate al segmento, vi è stato un incremento del 10%.



A rendere noto il nuovo indirizzo della Compagnia è il Consiglio di sorveglianza di Volkswagen nella riunione ordinaria del venerdì a Wolfsburg.

“Portiamo avanti la trasformazione del gruppo Volkswagen con tutta la massima decisione”, ha spiegato il presidente del Consiglio di sorveglianza Hans Dieter Pötsch. “Ibridazione, elettrificazione e digitalizzazione della nostra flotta costituiscono un punto di forza sempre più importante” ha detto il Ceo di Volkswagen Herbert Diess.

Il titolo della casa automobilistica ha chiuso la giornata a Francoforte con un rialzo dell’1,97%.