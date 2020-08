Voli, Lufthansa: eliminati tutti i costi di rebooking

editato in: da

(Teleborsa) – Per i voli Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines e Brussels Airlines, con effetto immediato e fino alla fine di dicembre, “tutte le tariffe possono essere riprenotate gratuitamente più volte inclusa, ad esempio, la tariffa più bassa senza bagaglio in stiva”.

Lo annuncia il gruppo tedesco in un comunicato ricordando che “in risposta alla pandemia, in primavera le compagnie aeree del Gruppo Lufthansa avevano già reso possibile una nuova prenotazione gratuita una tantum”. Il nuovo regolamento si applica in tutto il mondo a tutte le nuove prenotazioni su rotte a breve, medio e lungo raggio.

Le compagnie aeree di Lufthansa Group, precisa la nota, “soddisfano così in misura ancora maggiore le esigenze dei loro clienti in termini di flessibilità di viaggio. Resta ovviamente ferma, tuttavia, la possibilità per i clienti di incorrere in costi aggiuntivi nel caso in cui, ad esempio, la classe di prenotazione originale non fosse più disponibile quando si effettua una nuova prenotazione per una data o una destinazione diversa. L’eventuale differenza sarà compensata con un pagamento supplementare”.