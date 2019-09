Voli in ritardo causa blocco ATC Francia

editato in: da

(Teleborsa) – Domenica difficile nei cieli d’Europa e sulle rotte che attraversano la Francia. Ritardi e rischio di cancellazione per numerosi voli a causa di un guasto al sistema di controllo del traffico aereo francese. Problema verificatosi già con le prime partenze del mattino. In molti casi, una volta imbarcati i passeggeri, gli equipaggi sono rimasti in attesa di autorizzazione anche per tre ore.

In Gran Bretagna sono interessati i voli di British Airways, easyJet e Ryanair. Intorno alle 9.30 di domenica mattina gli aeroporti di Parigi hanno confermato un “guasto informatico nazionale relativo alla centralizzazione dei piani di volo”, ma che il problema era in via di risoluzione. Tuttavia, sono previste ripercussione per tutta la giornata di domenica, a causa dei ritardi accumulati nelle prime ore della giornata.