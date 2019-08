editato in: da

(Teleborsa) – Ryanair ha lanciato voli extra per la stagione invernale da Pisa con destinazione Alghero, Bari, Girona e Palermo. Questi voli aggiuntivi, che corrispondono a oltre 33mila posti, sono previsti tra dicembre 2019 e marzo 2020. La programmazione da Pisa di Ryanair per il 2019 offre 29 rotte, incluse 3 nuove rotte invernali per Bucarest, Bruxelles e Dublino.