Voli extra natalizi all’Aeroporto di Milano Bergamo

(Teleborsa) – L’Aeroporto di Milano Bergamo presenta una programmazione dei voli aggiuntivi operati durante le festività natalizie, operati da Blue Panorama per Reggio Calabria, Albastar per Catania e Palermo, Vueling per Barcellona.

Da mercoledì 19 dicembre Blue Panorama effettua un collegamento con l’aeroporto di Reggio Calabria fino al 9 gennaio 2019, con frequenza quadrisettimanale (lunedi, mercoledì, venerdì e sabato). La compagnia impiega sulla tratta un Boeing 737-800 da 189 posti.

Dal 21 dicembre e fino al 6 gennaio 2019 Albastar effettua una serie di voli con Catania, che saranno operati nei giorni 21, 22, 23 dicembre, 27, 28 e 30 dicembre, il primo gennaio e dal 4 al 6 gennaio. A questi voli se ne aggiungono tre con destinazione Palermo, effettuati nei giorni 21 e 23 dicembre e 6 gennaio 2019. Su entrambe le destinazioni Albastar impiega un velivolo B737-400 da 168 posti.

Dal 22 dicembre la compagnia aerea Vueling inaugura i primi voli di linea ufficiali, sempre limitati al periodo delle festività natalizie, collegando Milano Bergamo a Barcellona El Prat con Airbus 321 da 220 posti. I voli sono programmati, inoltre, nei giorni 26, 28 e 29 dicembre, e dall’1 al 3 gennaio 2019.

Inoltre TUIfly annuncia l’apertura del nuovo collegamento bisettimanale per Casablanca a partire dall’8 giugno 2019.