Voli di rientro da Sicilia verso nord quasi “tutto esaurito”. E prezzi altissimi

editato in: da

(Teleborsa) – Se la Sardegna invoca più posti in “continuità territoriale”a bordo dei voli di fine estate che collegano gli scali dell’isola a Roma e Milano, il rientro dalle vacanze estive sembra pesare anche per i siciliani che da Catania e Palermo devono decollare verso Roma, Milano, Bologna e Torino, sedi di residenza di lavoro o universitarie. E si tratta di tariffe “One Way”, ovvero tratta unica.

Nel primo weekend di settembre le rotte sud-nord sono quasi sold out, il che significa accedere con tariffe elevate rispetto alla media. Chi non ha potuto prenotare in anticipo deve adeguarsi alle poche e care offerte disponibili. Da Catania a Roma ci vogliono da 177 a 215 euro per volare con Ryanair, sugli stessi prezzi Vueling, mentre con Alitalia si arriva anche a 300.

Per raggiungere gli scali lombardi, da Fontanarossa diventa proibitivo da sabato 1 a mercoledì 5 settembre atterrare a Bergamo (gli ultimi posti sui voli Ryanair costano 328 euro) la domenica. Più difficile su Malpensa: i voli da Catania sono esauriti da lunedì 27 a mercoledì 29, ci sono posti disponibili a 258 euro nei due giorni successivi e costantemente sopra i 200 euro fino al 10 settembre con la punta di 320 euro domenica 2 settembre. Per quanto riguarda easyJet, ad esempio, voli esauriti fino a mercoledì 29 agosto. Per il primo week end di settembre prezzi da 267 a 331.

Situazione analoga per chi si muove da Palermo. La destinazione di Bologna vede i pochi posti disponibili costare oltre 300 euro, sia con Alitalia che con Ryanair. Tra i 200 e i 300 euro, a seconda degli orari, per volare dai due aeroporti principali della Sicilia verso Torino. Gli italiani volano di più, ma gli slot rimangono gli stessi. Non resta che puntare su programmi di viaggio differenziati e non legati strettamente ai fine settimana.