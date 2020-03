Voli con la Spagna: due settimane di stop

editato in: da

(Teleborsa) – La Spagna ha deciso di interrompere i voli con l’Italia. La disposizione del consiglio dei ministri spagnolo entrerà in vigore dalla mezzanotte di mercoledì 11 marzo e resterà valida fino al 25 marzo. Potranno essere operati i voli di Stato, di carattere sanitario e umanitario, nonché quelli per il trasporto delle merci.

Dovrebbero essere garantiti, salvo diverse indicazioni, i voli charter che trasportano le squadre di calcio impegnate in Europa League (la Roma a Siviglia) e Champions League (il Napoli a Barcellona). La prossima notte è atteso a Bergamo il volo di rientro dell’Atalanta che avrà giocato la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions a Valencia.