Voli con la Sardegna, continuità a rischio

(Teleborsa) – La posizione dell’Unione Europea sui criteri di continuità territoriale con la Sardegna rischia di mettere in forse la piena applicazione del tariffario agevolato per i residenti nell’isola. La Commissione Europea contesta l’impostazione del dispositivo richiamando il principio di libera concorrenza, con riferimento ai collegamenti con Roma e Milano. L’innesco era stato dato dal ricorso presentato da Ryanair. E’ il motivo che ha spinto il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, ad avanzare l’ipotesi di estendere la continuità anche ad altri scali, da Verona a Torino, da Napoli a Palermo. In questo caso, però, le frequenze con gli aeroporti di Roma e Milano verrebbero a ridursi e la disponibilità di posti a bordo dei voli a tariffe scontate potrebbe non riuscire a soddisfare la domanda.

Nel frattempo, com’è noto, è stato congelato l’esito del bando di gara, vinto nell’ottobre scorso da Alitalia, che prevedeva la partenza dei voli in continuità il 17 aprile. La soluzione più plausibile è la proroga del modello attuale o la rinuncia alle compensazioni economiche. A tale proposito, Air Italy ha annunciato che per un anno garantirà le rotte da Olbia per Roma e Milano senza compensazione. E Alitalia potrebbe fare la stessa mossa sulle rotte da Alghero e Cagliari.

La Commissione Europea, dal suo canto, chiede che venga elaborato uno schema di dati comprendente il numero assoluto di passeggeri che viaggiano da e per la Sardegna, il dato scorporato dei passeggeri residenti, la capacità totale di posti attualmente offerta dal mercato, il load factor medio dei voli.