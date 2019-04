Voli Blue Panorama per Reggio anche da Milano Bergamo

editato in: da

(Teleborsa) – Dal pomeriggio del 1° aprile sono stati attivati i voli Blue Panorama Airlines tra gli aeroporti di Milano- Bergamo e Reggio Calabria. Il collegamento sarà operato il lunedi`, il mercoledi`, il venerdi` e il sabato. Dal 27 luglio, giorno in cui l’aeroporto di Linate chiudera` per importanti lavori di restyling, altra base di partenza di Blue Panorama per Reggio Calabria, saranno intensificati i voli sull’aeroporto di Milano Bergamo per offrire ai passeggeri un servizio quotidiano fino all’8 settembre 2019. I nuovi servizi saranno effettuati da un Boeing 737-800 Next Generation con 189 posti. Dal 9 Settembre e fino alla riapertura di Linate, in coincidenza con la ripresa anche del traffico commerciale, le frequenze settimanali saliranno a 11 a settimana. Da Reggio Calabria Blue Panorama, oltre che per lo scalo di Bergamo, opera voli per Linate, Torino e Bologna.