Vola Piazza Affari con le altre borse europee

editato in: da

(Teleborsa) – Finale al rialzo per Piazza Affari e per le altre borse europee che confermano la buona intonazione fin dall’avvio. Il clima positivo viene sostenuto dalla nuova ventata di ottimismo sul fronte delle trattative tra Stati Uniti e Cina sul tema dei dazi, che potrebbe portare addirittura alla loro rimozione.

Sul listino milanese, ne beneficiano soprattutto i titoli industriali che compensano il forte calo nel settore tlc registrato dal titolo TIM il giorno dopo aver annunciato i risultati preliminari 2018. Denaro sugli energetici, dove spicca la buona performance di Saipem grazie alla firma di due contratti in Arabia Saudita.

Seduta in frazionale ribasso per l’Euro / Dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,24%. Seduta in frazionale ribasso per l’oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,66%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 2,90%.

Si riduce di poco lo spread, che si porta a +247 punti base, con un lieve calo di 4 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,73%.

Tra gli indici di Eurolandia in primo piano Francoforte, che mostra un forte aumento del 2,63%. Decolla Londra, con un importante progresso del 2,03%. In evidenza Parigi, che mostra un fortissimo incremento dell’1,70%. Seduta positiva per il listino milanese, che porta a casa un guadagno dell’1,22% sul FTSE MIB.

Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,61 miliardi di euro, in calo del 19,03%, rispetto ai 1,99 miliardi della vigilia; mentre i contratti si sono attestati a 182.720, rispetto ai 225.082 precedenti.

Su 222 titoli azionari trattati in Piazza Affari, 74 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 129. Invariate le rimanenti 19 azioni.

Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti tecnologia (+3,96%), materie prime (+3,55%) e petrolio (+2,32%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori telecomunicazioni (-5,10%), chimico (-1,30%) e media (-0,42%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza gli industriali come STMicroelectronics (+4,47%) e Leonardo (+3,98%). Tra i petroliferi, brillano Saipem (+3,96%) e Tenaris (+3,60%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Telecom Italia, che ha chiuso a -7,20%.

Tra le banche, soffre ancora Banco BPM, che scende dell’1,88%. Fiacca BPER, che mostra un piccolo decremento dello 0,59%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Biesse (+7,02%), Maire Tecnimont (+3,99%), ERG (+3,81%) e Anima Holding (+2,95%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su OVS, che ha archiviato la seduta a -1,89%.