Vodafone TV, sulla piattaforma da oggi disponibile Prime Video di Amazon

(Teleborsa) – Grande novità in arrivo per i clienti Vodafone: l’app Prime Video di Amazon sarà integrata sulla piattaforma Vodafone TV per permettere a tutti i clienti di vedere i contenuti in modo semplice e veloce, direttamente dal Vodafone TV Box. Inoltre, i nuovi clienti Vodafone TV riceveranno 6 mesi di abbonamento ad Amazon Prime offerti da Vodafone.

In questo modo i clienti Vodafone avranno a disposizione i migliori contenuti, dal cinema alle serie tv, dagli show di intrattenimento fino al meglio dello sport nazionale e internazionale, accessibili con la massima semplicità tramite un’unica interfaccia. E con la funzione Ricerca Integrata il titolo scelto è reso disponibile in pochi istanti, selezionato tra le migliaia di contenuti presenti nelle app di Prime Video, Netflix, NOW TV, Infinity e CHILI. Tutto con un’esperienza di visione unica garantita da tutta la qualità della GigaNetwork Fibra.

I nuovi clienti di Vodafone TV riceveranno 6 mesi di iscrizione ad Amazon Prime, offerti da Vodafone, per usufruire di tutti vantaggi dei clienti Prime, quali spedizioni illimitate su milioni di prodotti disponibili sulla piattaforma di eCommerce, offerte e sconti esclusivi, e intrattenimento. Amazon Prime è stato infatti ideato per rendere la vita più semplice, ogni singolo giorno. Oltre 150 milioni di clienti Amazon Prime nel mondo beneficiano dei numerosi vantaggi a loro riservati, incluso il meglio dello shopping e dell’intrattenimento. In Italia il servizio include accesso illimitato a film e serie TV con Prime Video, spedizioni illimitate senza costi aggiuntivi, più di 2 milioni di brani e centinaia di playlist senza pubblicità con Prime Music, accesso illimitato a centinaia di eBook Kindle con Prime Reading, contenuti in-game e giochi senza costi aggiuntivi con Twitch Prime e altro ancora.